網上湧現消費券疫苗抽獎活動　私隱專員：慎防不法之徒誘騙資料

隨住電子消費券近日開放登記，加上商界推出接種新冠疫苗抽獎活動，吸引不少市民在網上參與相關推廣活動。不過，香港個人資料私隱專員鍾麗玲提醒市民，要小心不法之徒藉機混水摸魚誘騙市民，呼籲市民切勿隨便提供個人資料，例如身份證號碼及銀行戶口號碼等，亦只應找家人或親友等可信賴人士協助登記。

鍾麗玲指出，不法之徒或利用市民對抽獎活動的關注，藉機混水摸魚發放虛假或偽冒的抽獎訊息，誘騙市民提交個人資料。她提到，最近有人假冒八達通職員致電市民，意圖騙取其個人資料以盜取電子消費券；亦有不法之徒冒充銀行職員，透過即時通訊軟件向受害人聲稱可預登記領取電子消費券，要求受害人提供身份證、住址證明及銀行戶口資料等。

私隱專員公署近年接獲與詐騙電話、電郵、短訊及網絡平台有關查詢有上升趨勢，2019年和2020年所接獲的查詢分別有126宗和433宗，但單計今年首半年的查詢宗數已達344宗，遠多於2019年全年數字，亦已達去年全年宗數的80%。她又引述報導指，今年首5月警方接獲電話騙案宗數為416宗，損失金額高達5.4億港元，形容本港騙徒足跡處處。

她提醒市民，個人資料其實非常值錢，呼籲市民在參加任何有關推廣活動時，要提高警覺「金睛火眼」，留意主辦方公布的資訊及收集個人資料聲明，清楚了解活動正確的登記網址及方法、所提供的個人資料及其用途和保留期限等，並要慎防偽冒網站；如有需要，亦只應找家人或親友等可信賴人士協助登記。她又指，若收到不明來歷或可疑來電、短訊或電郵時，切勿隨便提供個人資料，例如身份證號碼及銀行戶口號碼等，亦不要隨意開啟任何連結或附件。

對於推出有關推廣活動的機構，她亦提醒該等機構要謹慎處理個人資料，確保遵從《個人資料(私隱)條例》的規定，尤其是資料必須以合法和公平手法收集，亦應直接與活動有關，在達致原有目的後盡快刪除有關資料，以及不應在未有得到資料當事人自願和明確同意下，於宣傳商品或其他活動中使用有關資料等。