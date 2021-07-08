港旅遊運輸業冰封　議員促盡快通關以融入內地雙循環發展

立法會今早(8日)召開會議，討論有關積極把握國家雙循環新發展格局，振興疫後經濟的議員議案。多名議員支持議案，但認為本港現時受疫情影響，旅遊及運輸業冰封，難以融入國家雙循環發展大局，促請政府盡快與澳門及內地通關。

提出議案的議員廖長江表示，政府應帶領各界積極把握國家加快構建 「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」新發展格局，發揮「一國兩制 」優勢，融入國家發展大局，盡快讓本港振興疫後經濟，推動落實香港經濟多元化等。廖提及，有關雙循環，本港需要在變局中開出路，包括培育新型消費，發展養老託兒等；外循環方面亦需要進行部署，包括提升香港作為國際金融中心的地位等。

旅遊界議員姚思榮則表示，旅遊業是雙循環的重要一環，但疫情至今，旅遊業幾乎冰封，與澳門及內地至今未能通關，新加坡旅遊氣泡亦前後爆破2次，他形容，只有與澳門及內地通關，經濟才能復甦，本港才有機會參加內循環，繼而加入國家外循環。姚又指，預算案增撥7.65億港元予旅遊發展局，希望短期振興本港消費，中期吸引旅客重臨，長期重塑香港旅遊形象，但至今通關無期，吸引旅客及重塑旅遊形象空間有限，故認為政府應將資源放在推動本地消費上，冀進一步提升旅發局「賞你遊香港」資助範圍。

此外，航運交通界議員易志明同樣認為把握雙循環是疫情後的一個契機，他提及香港有6成轉口貨物涉及內地，運輸物流業、跨境航運業等是重要一環，現時高度嚴密的跨境運輸將延誤發展，又以人體血液循環的重要性比喻物流運輸，促請港府與內地商討有利的跨境物流措施。