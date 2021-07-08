鴛鴦賊連環爆竊舊式公屋單位　警埋伏斷正就擒

警方秀茂坪警區分別於5月及6月接獲區內2宗居民報案，指其寓所單位遭爆竊。警區刑事部探員調查發現兩案手法相似，加上賊人均針對區內公共屋邨單位，經翻看大量閉路電視影片及情報分析後，鎖定2名目標人物。

於本月5日下午，警方展開埋伏行動，發現一名目標男子在旺角一公共屋邨內徘徊，並曾經跟隨居民闖入一大廈，懷疑尋找目標單位不果，及後轉往西灣河，爆竊另一單位準備離開大廈時，警員一擁而上以涉嫌「遊蕩」及「入屋犯法」拘捕該名男子，並在男子身上檢獲電話、平板電腦及銀行卡等贓物，總值約4千港元。

警方及後再掩至尖沙咀一間酒店房間，以涉嫌「入屋犯法」拘捕房內一名女同夥，經初步調查後，相信兩人一共涉及港島及九龍多宗同類案件，涉案財物總值約7萬3千港元。

秀茂坪警區情報組高級督察陳晴美指，被捕男女相信為情侶關係，兩人報稱無業，分別45及33歲，賊人針對舊式屋邨，在日間跟隨住客進入大廈後，尋找無人單位落手，徒手打開單位鐵閘及撞開木門，並擸走以電話、平板電腦、金器及現金為主的財物。

警方強調入屋犯法為嚴重罪行，經定罪最高可被判監14年，呼籲市民勿因一時貪念以身試法，並將繼續加強執法撲滅罪行。