運輸署出招谷針　本月中起為的士及小巴司機提供免費體檢

全球新冠肺炎疫情仍未消停，運輸業亦是「中招」高危，為谷催運輸業界接種新冠疫苗數字，運輸署今(8日)宣布，本月15日至下月14日，將特別為的士及公共小巴司機提供1次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種疫苗。有關檢查屬自願性質，費用全免，有意參加的司機可於下周一(12日)起報名。

運輸署表示，各公共交通從業員應盡早接種疫苗，為鼓勵公共交通業界接種疫苗，繼今年《至fit安全駕駛大行動》提供健康測試後，將再為的士及公共小巴業界提供一次免費身體檢查服務。有關檢查服務包括體格、糖尿病、貧血、血脂(包括總膽固醇)、痛風檢查等，醫療報告會由醫生或合資格醫務人員講解。

計劃設10個指定健康中心，有意參加的的士及公共小巴司機，可於下周一起透過WhatsApp或WeChat，發短訊至： 94651172，並提供姓名、香港身份證號碼、司機證編號及聯絡電話號碼進行登記。成功登記的司機會收到一個登記編號，並可於獲得登記編號2個工作天後，致電或以WhatsApp發短訊至所選健康中心的電話號碼預約。免費身體檢查服務名額有限，先到先得。