赴內地就業人數少　議員批政策宣傳不足

政府曾推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港青年到內地就業，惟成效不大。有議員今日(8日)在立法會會議指出，本地失業率高企，申請內地就業計劃的人數仍較預期少，批評政府對內地政策宣傳不足，導致部分企業未有選擇到內地發展。

會議上，不少議員認為港府應推動香港企業融入內地市場。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，內地在本年初推出政策，容許合資格的香港建測規園界顧問公司及專業人士通過簡單的程序，獲得內地認可的相關專業資格，以便在內地執業，但港府宣傳不足令業界未能得悉相關政策，更不知如何登記。他又稱港府推出多項政策及資助，吸引香港青年人到內地發展，但即使本港失業率高企，申請人數仍低於預期，皆因不少香港青年抗拒、「唔夠膽」，甚至不知道如何申請，謝呼籲港人積極認識及參與國家發展，把握雙循環機遇。

議員何君堯指香港必須做好創科中心配合國家，如果繼續蹉跎歲月就會失去機會，被排除在雙循環外變成「蠢材」。他直言「唔怕貨比貨，最怕唔識貨」，如果抗疫工作做不好一切都會失落，疫前疫後工作都要做，一日未通關，雙循環永遠與香港無關。

他又稱內地的疫苗接種率高企，反觀香港接種疫苗比率低，市民連免費疫苗都拒絕接種。他提出多項建議，包括強制市民接種疫苗，稱必須接種否則就「打籮柚、罰錢、拉人封艇」，形容情況猶如「打仗徵兵」，必須是強制措施，又稱通關必須有指定日期、有目標將病毒清零。另外，他指出病毒清零之餘，港獨都要清零，培養恐怖主義的土壤必須全部鏟走，倘若港府「搞唔掂」就應該讓駐港維護國家安全公署處理，亦應該盡快就《基本法》第23條進行立法。

議員柯創盛建議讓港人的企業配合國策、擴大內銷，以減低國際環境帶來的風險；強調政府「必須、必須、必須」研究免檢疫通關及紓困措施，切勿錯失機會。議員陳恒鑌認為香港產業需要轉型，應發展科技開拓內地市場，摒棄大市場小政府。他指香港中醫藥亦遠近馳名，不少內地人來港入貨，但業界只能有限度在大灣區銷售外敷藥品，故需要政府協助業界。

勞工界議員陸頌雄指出，內需對地方經濟十分重要，強調要令「打工仔」有錢花及敢花錢。他稱本港勞動階層經濟負擔大，包括樓價持續高企、無完善退休保障制度，故提倡要增加基層薪金和福利，有助促進市民消費以加大內需。他又指，香港要解決產業單一化問題，認為產業多元化對社會有好處。