航空海運業人才流失嚴重　工會憂通關後鬧人手荒促推資助

本港新冠肺炎疫情緩和，通關曙光近在眼前，惟過去航空業及海運業受到重創，業內不少人才因裁員及放無薪假而流失。有工會今(8日)指出，該兩行業有不少技術工人因要維持生計而被追轉行，擔憂未來行業復甦時，短時間未能補充人手，或鬧人手荒，促政府應向兩行業提供支援，如向香港國際機場職員及海員發放津貼，並善用海運及空運人才培訓基金等，留住人才。

工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，不少香港機場工友及港澳船船員被裁及被迫放無薪假，多個重要技術崗位及有經驗技術人員為生計被迫轉行，例如海運業有大副因港澳船停運，為謀生計無奈轉當救生員，該崗位需長時間學習和培訓的崗位，令人擔心行業復甦時將無人可用。

他又以美國航空業為例，當地航空公司因疫情而大量削減人手，到防疫措施放寬後，復甦速度遠高於預期，嚴重人手短缺，有公司要緊急招聘甚至要求已退休的前僱員重返崗位。他要求政府應為通關及相關行業逐漸復甦作好準備，推展在職帶津貼培訓等措施，並善用海運及空運人才培訓基金，保留崗位與人才。

香港海員工會主席張世添表示，港澳客運船停運至今超過17個月，不少工友因放無薪假及減薪，收入較疫前減兩至三成，有船公司近日更增設兼職制員工，憂未來會減少全職員工。香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明則稱，據預測全航空業或要到2024年才全面復甦，屆時亦時機場三跑道啟用之時，憂若任由人才流失，屆時將面臨人手荒。