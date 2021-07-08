陳廣池法官遭電話滋擾　呼籲法律界加以譴責

區院法官陳廣池今天（8日）處理一單暴動案件提訊期間，表示其官方電話不停受到「低端滋擾」，遭人不停傳真文件到其電話以作滋擾。陳官嚴厲譴責這種低端行為，並藉此機會及平台告誡該些不法人士的行為有可能觸犯法例，更表示「人在做，天在看」，呼籲大律師公會及律師會等任何從事法律工作的人士，應該旗幟鮮明地站出來譴責有關行為。

陳廣池法官今日處理3名男子莫震宇（34歲，無業）、楊樂謙（21歲，學生）及李其浚（23歲，電腦技術員）涉嫌於前年9月29日在金鐘政府總部外暴動之案件。陳官表示，欲藉此機會及平台告誡不法人士，並強調此事與上述暴動案無關。陳官表示其官方電話近期不停受到滋擾，亦得知有其他法官及司法機構職員同樣受到滋擾。陳官指其電話線路不停收到傳真訊息，此舉不但影響司法機人員的工作，亦影響公眾人士使用司法機構服務，應當予以譴責。陳官更直言「人在做，天在看」，又言「天網恢恢，疏而不漏」，並着司法機構加把勁將不法人士繩之於法。

陳官又表示，那些不法人士表面上已干犯4宗罪，分別是滋擾法官及司法機構人員、刑事藐視法庭、妨礙司法公正、破壞及挑戰香港一向引以為傲的法治。他又指破壞制度很容易，但建立良好制度則需幾代人的努力、汗水及心機。不論政治光譜是甚麼顏色，所有人應維持司法制度的重要性。陳官又呼籲任何從事法律工作的人士，包括大律師公會、律師會、德高望重的資深大律師、在大學或專上學院執教鞭者，及任何有理智的市民，都應站出來向該些滋擾及干預司法機構的行為大聲說不。

至於陳官今天處理的暴動案，其實早前已經審結，原定於今天裁決。但陳官鑑於前本土民主前線發言人梁天琦等人暴動的案件，有被告已向終審法院提出上訴，並定於10月5日審理，而該上訴案的一些法律觀點與本案相關。陳官因此認為，待該上訴案有判決結果後，再行處理本案較為公平，遂把本案押後至11月1日再訊。