公屋頻現私煙宣傳單　住戶感滋擾　區議員轟房署監管不力

電話訂購私煙的不法活動一直在各公共屋村存在甚久，沙田及大埔區的眾位議員經常收到居民投訴，指單位鐵閘長期收到兜售私煙的「點心紙」傳單，當中不少亦標明是免稅產品，頻率達2星期一次，問題甚至伸延到房署及領展旗下的街市商場，有商戶公然販賣疑未完稅的「老鼠煙」，無論是有關產品的來源、產作方法、成分均令人擔心。他們促執法部門及房屋署聯手打擊。

今日(8日)宣布已辭職的沙田區區議員丘文俊表示，近月幾乎每2星期都會收到街坊的投訴，發現門外的鐵閘出現類似「點心紙」的單張，包括推銷外圍賭博、或買賣私煙等，令屋邨猶如「無掩雞籠」，即使區議員和管理處合力捉到派發傳單的人，但亦無法令情況受控。丘又提到，不少居民就此感到困擾和不安，擔心不法分子會長期利用保安漏洞來潛入進行不法活動而影響治安，以及誘使居民誤墮法網。

丘文俊促警方及房屋署盡快積極採取措施跟進，協助海關進行跨部門打擊行動，同時呼籲住戶要提高警覺，如發現可疑人士派發非法賭波及私煙傳單要立即通報。

大埔區區議員副主席劉勇威則指，近期發現房署及領展旗下的街市商場內，亦有商戶公然販賣低於或接近38港元稅項的「老鼠煙」，望房署可向商戶提供指引，以免他們誤墮法網。