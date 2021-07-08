中大首證磁力共振偵測腦退化症　冀未來可探新冠患者腦變化

早期阿茲海默症為腦退化症之一，其症狀與正常老化往往難以分辨，與一些常見的神經系統退化性認知障礙疾病亦十分相似，故難以在早期階段作出區分。香港中文大學醫學院全球首證，由人工智能技術(A.I.)研發出的磁力共振掃描指數，能有效偵測阿茲海默症、路易氏體認知障礙症、額顳葉認知障礙症3類早期認知障礙疾病，達致及早偵測、診斷、治療。

中大周佩芳認知障礙預防研究中心主任、醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任(學術事務)莫仲棠表示，患者現時可透過電子掃描或腦脊髓液檢查，偵測腦部異常蛋白積聚及神經傳導物質的變化，但目前香港並不普及，加上腦部萎縮的情況及規律，往往延至疾病後期，才能透過肉眼觀察比對磁力共振影像發現。換言之，患病早期，腦部萎縮情況不嚴重，就難以目測掃描影像發現。

中大醫學院蔡永業腦神經科學中心磁力共振核心設施主任、醫學院影像及介入放射學系朱昭穎教授指，研究團隊結合磁力共振腦影像定量分析技術及人工智能，研發出磁力共振掃描指數。技術會自動分析不同腦區的體積，再偵測數據規律，得出介乎0至1的指數，若指數等於或大於0.5，便代表與患者腦部相似，可透過電子掃描或脊髓液檢查分析作診斷；若指數小於0.5，便代表越似正常腦部，不大可能患有阿茲海默症。

研究團隊自2019年起，為逾2,000名長者進行磁力共振分析，其中一半有認知障礙，一半沒有。結果顯示，該指數比肉眼判斷更精確和靈敏，在偵測輕度阿茲海默症的靈敏度較肉眼高25%。此外，該指數在偵測輕度至中度額顳葉認知障礙症，以及輕度路易氏體認知障礙症的靈敏度，也分別高達96%及83%。

市民何先生10年前出現記性差、情緒反覆，就算做過磁力共振也無發現異樣，家人一直以為是情緒問題，直至他2016年出現自殺傾向，才輾轉透過社工轉介至中大醫學院。研究團隊發現，何先生磁力共振腦掃描指數達0.9，方才循阿茲海默症的方向診斷，讓他得到適切治療。何太認為，若可及早偵測，便可及早診斷及治療，家人的心理負擔亦會大減。

團隊表示，上述技術目前只在部分私家診所應用，暫未獲醫管局採用，但展望未來有望擴大研究範圍，除了認知障礙疾病，也可偵測新冠肺炎患者的腦部變化，提升對疫症的掌握。