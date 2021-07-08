電腦通訊節下月尾開幕　門票附幸運卡購物可配合首期消費券

「香港電腦通訊節2021」將在下月20日至23日，於灣仔會議展覽中心舉行。主辦方今日(8日)表示，本屆電腦通訊節將推出總值約300萬港元的「消費券計劃」，每位購票入場人士的門票背面，附有1張面值由10港元至500港元不等的幸運卡，憑券可在場內指定攤位消費，使用數量不設上限。除幸運卡外，香港電腦商會補充指，市民可同時使用政府於下月1日派發的第1期消費券，換言之，每位市民最高可免費「拎走」價值2,500港元的電子產品。另外，為鼓勵市民使用電子支付，現場將不設現金購買入場門票。

今屆電腦通訊節以「科技·連繋·生活」為主題，除迎合近年大熱的電競元素設立「電競體驗區」外，亦設有「虛擬運動體驗館」和 「5G及綠色科技生活區」，以配合新冠肺炎疫情後，市民加倍注重健康及衞生的特性，市民可在虛擬運動體驗館體驗各類型運動，如高爾夫球等。為配合防疫，大會亦會在會場設置紅外線體溫檢測站等抗疫措施。

大會續指，疫情發展至今，電子銷售不跌反升，目前得悉不少參展商的貨品如手提電腦已缺貨，晶片等來貨價亦有所上升，故對今屆通訊節銷情樂觀，已促參展商盡快補貨。大會又稱，目前已報名的展商已逾90%，而按照往年經驗，市民的消費力不俗，估計消費金額約為派發現金券的3至4倍。