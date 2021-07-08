柏傲莊III第1座及第8座主動拆卸重建　涉牆身底座混凝土未達標

新世界發展旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III的第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試中未達獲批設計的要求。新世界於本周二(6日)主動向港鐵及屋宇署通報，決定將第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建。新世界指出，將責成承建商徹查事件成因，是否涉及相關工程的人為疏忽或監督責任等，並即時撤換相關工程的監督團隊。而第1座及第8座預計入伙日期將延遲約9個月，確實日期將由認可人士核實。

現場所見，第1座起到約25層，而第8座起到約20層。

新世界指出，就延期交樓向受影響人士致歉。新世界向受影響的846戶買家作出4項承諾，第一項是買家自由選擇，即買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇哪一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償。第二項是利息補償，從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘即7%計算，最多可獲延期交樓全期的利息補償。第三項是 額外津貼，即以購買樓價1,500萬港元單位的即供買家為例，額外津貼(連同利息補償)共可獲115萬港元。第四項是質素保證，新世界集團會確保柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方檢測後才向買家交樓。惟新世界強調，上述以上一至三項均需由有關政府部門審批才能落實。

新世界於未來數天將安排專人跟進買家事宜，並陸續向柏傲莊III的買家發信，詳細解釋有關安排；並於7月9日起設立查詢熱線，解答買家的疑問。新世界早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示，兩期共5座樓宇(第2、3、5、6及7座)的結構安全均合乎相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門審閱。為令柏傲莊I及II的買家安心，新世界近日再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標。

對於是次事件成因，新世界已責成承建商徹查並即時作出改善，並會全面檢視承建商的匯報機制。柏傲莊III的建造工程現已暫停，新世界將保留向相關人士或公司追究法律及賠償責任的權利。