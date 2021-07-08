2名宏利前保險代理涉詐騙佣金75萬元　廉署落案起訴

廉政公署昨日(7日)落案起訴2名宏利人壽保險(國際)有限公司前保險代理，涉嫌在2017年10月1日至2018年12月23日期間，訛稱10份保單由其中一人處理，串謀詐騙佣金共逾75萬港元，涉及共9名投保人。2名被告已獲廉署准予保釋，並將於下周二(13日)在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署表示，田德浩(47歲)案發時任職宏利高級分行經理，而譚文燦(55歲)為其下線代理，他們涉嫌一同串謀詐騙宏利，不誠實地虛假地表示譚文燦是經辦保單申請的代理人，致使及誘使宏利承保及發出該等保單，以及就有關保單向田德浩及譚文燦支付佣金或其他款項。

宏利就共10份保單向譚文燦發放佣金共約47萬港元，及向田德浩發放上線經理管理佣金共約28萬港元。

二人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，而田另被控5項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。餘下控罪指田德浩涉嫌製造多份虛假文書，即上述其中5份保單的投保申請書，而有關申請書看來是由5名投保人簽署，意圖由田德浩藉使用該等文書而誘使宏利接受它們為真文書。