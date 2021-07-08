楊潤雄致函全港中小學　斥有人招攬學生施襲　籲教育界提高警覺

本港接連發生恐怖主義行動及意圖襲擊，有中學生更被控涉違反《港區國安法》。教育局局長楊潤雄今日(8日)去信中小學，就過去數日本港發生恐怖襲擊及意圖襲擊行動，他批評有罪犯和別有用心者煽惑及影響年輕人，藉磨蝕青年人的價值觀和道德界線，令他們誤入歧途。楊提醒教育界發揮專業，提高警覺，採取合適的訓育輔導方法，教導學生知法守規的重要性，避免學生受任何可能看似崇高的歪曲理念荼毒，以身試法參與暴力及違法行為，無辜斷送美好前途。

楊潤雄點名談到香港大學學生會評議會和部分學生向疑兇「感激」和「致敬」，是非不分，須以嚴辭痛斥。他批評有人招攬學生成為恐襲「犧牲者」，將年輕人推入犯法深淵，社會必須強烈譴責罪犯和荼毒年輕人的滋事者，保護學生。

議員張國鈞亦發文斥港大學生會評議會罔顧事實，美化恐怖主義行為，踐踏道德底線和違反文明，表示極度遺憾，並予以最強烈譴責。張敦促港大校方嚴肅跟進事件，政府執法部門應依法追究，藉此向社會發出明確訊息，絕不容許任何鼓吹、美化或參與恐怖主義的行為。