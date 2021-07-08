屋宇署指上月18日收到柏傲莊III混凝土未達標通知　現已展開調查

新世界發展旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III，第1座及第8座因牆身底座混凝土未達要求而須拆卸重建。屋宇署指，上述兩座住宅大廈的部分鋼筋混凝土結構構件所用的混凝土，強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，該署表示高度關注，並已對事件展開調查。

屋宇署表示，知悉項目發展商擬拆卸兩座大廈受影響樓層的決定，會與有關認可人士及註冊結構工程師跟進拆卸及補救工程細節，確保工程及建築物安全並符合法規要求。

屋宇署透露，早於上月18日收到該發展項目的註冊結構工程師通知，指根據於第8座7樓至8樓部分鋼筋混凝土支柱取樣的抗壓測試結果，發現所用混凝土的強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，已暫停該座的相關上蓋建造工程，並作進一步測試。至上周二(6日)，屋宇署再接獲通知，指第8座的鋼筋混凝土承力牆及第1座部分鋼筋混凝土支柱及承力牆亦出現類似情況，而第1座的相關上蓋建造工程亦因此暫停。

屋宇署昨日(7日)派員視察，確認第1座及第8座的整體結構並沒有明顯危險。署方要求負責該發展項目的認可人士、註冊結構工程師及註冊一般建築承建商提交詳細報告，並須就同一項目其餘5幢已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，進行額外測試並提交報告。就此事件，屋宇署已就有否違反《建築物條例》展開調查，並會視乎調查結果，按《建築物條例》的規定採取適當行動。

至於與新世界合作發展柏傲莊III的港鐵公司回應指，於本周二(6日)收到大圍站物業發展項目之發展商「新世界發展有限公司」的主動通知，確認正在興建中的柏傲莊III的兩座住宅樓宇部分牆身結構的混凝土，在最近的強度測試中未達獲批設計的要求。港鐵表示對此事十分關注，已要求發展商提交詳細徹底調查的報告及作出跟進，以確保相關樓宇符合已獲批設計的要求，並充分考慮受影響買家的利益。

新世界在通過公開招標程序及與港鐵簽訂協議後，受委託發展此項目，負責項目的設計、建造、協調及監督質量以完成工程，並需符合相關法例及法定要求。涉事的兩座樓宇的建造工程現已暫停，有待發展商全面調查事件及盡快落實妥善的補救方案，確保達到政府監管部門的要求及通過審批。與此同時，港鐵亦要求發展商對項目其他座數樓宇的施工質量進行確認。