箍煲不遂召童黨毆13歲前女友　7男女涉襲擊及刑恐被捕

今年初一名13歲女童在網上社交平台認識一名17歲青年，雙方其後發展成情侶，惟2人及後因感情問題發生爭執而分手收場。至5月，男方指使一批青少年朋輩，以藉口誘使女童到屯門鄉事會路一商場平台，威逼與其復合，期間要求女童跪下，並不斷謾罵，有人更對她拳打腳踢，亦將過程拍攝下來。其後，女童成功逃離，惟擔心同類事件再次發生，因此沒有報案。

至6月下旬，女童被人加至一個WhatsApp群組內，有人再次相約她出來見面，女童拒絕後，有人聲稱將再對她施襲，並到其住所淋紅油。女童最終在上月23日向家人透露事件，在家人陪同下報警求助，警方接報後立即將案件轉交社工跟進。

屯門警區非常重視今次案件，交由屯門警區重案組接手，經深入調查及情報分析後，成功鎖定3男4女(13至18歲)疑犯，並於昨日(7日)掩至屯門、元朗及觀塘將他們逐一拘捕，7人分別涉嫌「普通襲擊」及「刑事恐嚇」，分別報稱學生及無業，據悉有人有黑幫背景。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到，案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

屯門警區重案組主管蔡翹暉高級督察指，涉案施襲者是經朋友介紹，逐一在社交網站或不同社交應用程式互相認識，相信因疫情及停課安排，令青少年有更多時間在網上結識他人。警方將繼續與學校及不同社福機構保持緊密合作，致力協助青少年建立正確價值觀。