保險經紀涉弒父棄屍落海　稱自衞及受挑釁否認謀殺

保險經紀涉於3年前在屯門家中弒父，並在行兇翌日電召貨車，把載有父親屍體的膠盒運到華富邨的胞妹家中，再於晚上棄屍於華富邨附近海上，然後再於翌日潛逃台灣。死者屍體被發現後，警方聯絡到兇手，他承認弒父並返港。他現否認謀殺罪，今天（8日）起於高院受審。控方今天開案時指，辯方聲稱稱被告當日曾問父親借錢，但遭父拒絕並責打，結果因在被挑釁下自衞殺人；不過法醫證實死者血液內有酒精及安眠藥成分，控方質疑死者死時並不清醒，辯方說法並非事實。

本案被告黎謹友（28歲）被控於2018年12月4日，在香港謀殺其當時65歲的父親黎金福。控方指案發當日早上，被告找死者吃早餐，早上11時許一同返回死者屯門寶田邨之寓所。閉路電視拍到被告在1個多小時後離開單位，死者則再沒被拍到離開單位。被告同日曾多次在死者寓所出入，並曾用死者的提款卡共轉帳逾7萬港元，到一名黃姓男子的戶口。此外被告又電召貨車，表示翌日要從屯門運貨到香港仔華富邨。至晚上9時才返回自己住所。

控方指12月5日早上11時許，被告電召的貨車到達死者住所。被告把載着死者屍體的白色膠箱運到華富邨，然後把膠箱推往胞妹家中，然後在晚上把膠箱運到附近的瀑布灣。在此之前，被告曾典了一隻手錶，及再用死者提款卡提款和轉錢到黃姓男子戶口。至12月6日早上7時許，死者屍體被人發現，用一個紅白藍膠依載着在海上漂流。而被告則在同日早上再提走死者部分存款，然後於中午乘飛機往台灣。警方其後調查發現，被告共取走死者戶口內約20萬港元。警方其後得知死者身份，最終找到被告的手機號碼並成功聯絡他。被告通電話時情緒激動，承認弒父及棄屍，並於同日晚上乘飛機返港。

被告返港後隨即被捕。他在跟警方錄口供時承認欠債，並打算自殺。案發當日他帶刀到父親家，打算見其最後一面，然後便用刀自殺。他又稱當日在父親家曾替父親按摩，期間問父親借錢，父親卻很憤怒並責備和襲擊他。他表示在與父親互相推撞期間，拿刀刺了父親頸項3下。被告亦承認提取父親存款，轉帳及黃姓男子戶口，則是為了償還高利貸。

控方指死者的驗屍報告顯示，死者頸項有6處同一位置的刀傷，這些傷亦是其致命傷。死者身上雖有其他傷口但均非致命。法醫亦發現死者血液內有酒精、安眠藥及鎮定劑成分，雙手並無任何反抗痕迹。法醫及其他專家認為，死者死前曾喝酒及服用藥物，死前應不清醒，所以雙手無擋格痕迹。控方因此指被告聲稱自衞及被挑釁下殺人的說法並不成立。