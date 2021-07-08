中一註冊日四出撲書買校服　家長料花近萬元嘆負擔重

升中派位結果已揭盅，今日(8日)是中一註冊日，有家長帶同子女「頻撲」為新學年做準備，包括購買教科書、校服和書包等等，預計花費近萬港元，坦言負擔很重。

家長鄭先生表示，兒子將升讀筲箕灣官立中學，今日完成註冊後，會與太太及兒子到旺角漢榮書局購買教科書。他稱已於另一間書局買了一半教科書，已花了過千港元，預計買齊書約要花4,000港元。

除了教科書，鄭指會為兒子購買4套夏季校服、書包及皮鞋等，動輒花費近萬港元，他坦言負擔沉重，惟盼新學年兒子可以回到上全天課的日子，因在家學習缺乏專注力。

另一家長李太的幼女將升讀真光女書院，而長女則已中學畢業。李透露2名女兒相差10歲，回想長女當年升中，使費不及現時的多，認為物價相差甚遠。為了節省開支，她考慮利用消費券為幼女購買參考書及開學用品等，並坦言過去1年的疫情令女兒損失了不少面授課日子，擔心她升中後難以適應。

此外，長女將升讀聖母玫瑰書院的黃太指，學校有教科書代購服務獲85折，預計買齊書須約3,000港元。