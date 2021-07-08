法律學者及政界人士出口術鼓吹違法　終致本港陷暴力浪潮

近日港獨組織「光城者」策動炸彈恐怖襲擊事件，揭發背後有大學管理層參與其中，引起全城關注，尤其是教職員竟與學生策動違法事件，被質疑是「誤人子弟」。事實上，早有意見認為於2014年的佔中事件中，香港大學法律系前副教授戴耀廷，以及香港大學法律系首席講師張達明等學者鼓吹「違法達義」及「公民抗命」等言論是「煽暴」，深深影響了香港年輕人的思想及價值觀，另外更有多名政界人士利用自己的影響力，鼓勵市民參與反政府及違法活動，令香港社會演變成如今混亂局面。

有分析批評，香港大學法律系前副教授戴耀廷利用其法律學者身份，向公眾鼓吹所謂「違法達義」及「公民抗命」的錯誤價值觀。其中當年發起「佔領中環」理念及行動，多次批評政府政策為「惡法」或「不公義」，又將抗爭運動美化成「正義」及「光榮」之舉，形容其做法為「偷換概念」，削弱公眾的守法意識，令年輕人投入抗爭運動。

該分析續指，大量年輕人於反修例運動期間，因參與暴力違法活動被捕，明顯就是受該錯誤價值觀所影響，他們錯誤地認為《逃犯(修訂)條例》是「惡法」，後被鼓動參與連串的反政府活動及被戴上所謂的「正義光環」，以作出違法暴力行為爭取訴求，迫使政府撤回所謂的「惡法」。

此外，港大法律學院首席講師張達明曾於蒙面法實施後在Facebook貼文稱會戴着口罩走上港島街頭，又稱「不忍心看見年輕人成為制度暴力的犧牲品，所以衷心希望香港人能站出來」；而戴上口罩不是為了阻止辨識身份，而是要抗議政權倒行逆施。該分析亦指出，此等言論明顯是在煽動公眾挑戰禁蒙面法，打擊政府有效施政；而前年反修例事件期間，張曾向違法佔領理工大學校園的青少年虛構解釋逃避刑責，批評無視專業道德，教唆犯法。

該分析續批評，公民黨主席梁家傑及該黨前立法會議員楊岳橋曾發表的煽暴言論就是明顯例子，前者聲稱「暴力有時或可解決問題」，而後者則稱「案底令人生更精彩」，兩者身為法律人士，但口出狂言荼毒年輕人，為求獲取政治紅利及鼓動更多人參加反政府及違法活動。

除此之外，前議員林卓廷、許智峯及另外兩人曾在「光復屯門公園」遊行後，被指在警署外損毀一名市民用以拍攝示威者樣貌的電話，分別被控意圖妨礙司法公正、不誠實意圖而取用電腦、刑事損壞及非法集結罪。分析人士指，林卓廷、許智峯此行為帶動日後銷毀證據和「私了」的歪風。

另外，港大法律學院公法講座教授陳文敏早前聲稱，「悼念」於7.1的恐怖分子是出於同情，並無不妥及稱警方不應將「悼念」行為視為犯法。分析指，陳的言論美化恐襲行為及將其描述成受害人，其言論導致使港大學生會評議會一眾學生投票通過為恐怖分子進行默哀「悼念」及表示「深切哀悼」的荒唐行為。