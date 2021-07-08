秀茂坪警區推「Teen天編程」計劃　灌輸防罪意識

秀茂坪警區推出「Teen天編程」計劃，運用STEM學習模式，在學生學習編寫程式時，同時灌輸防罪意識。學生們會在課程中了解到何謂「網絡欺凌」、如何預防及尋求協助，利用這些學習資訊，進行設計遊戲程式比賽，以向同輩推廣關注「網絡欺凌」。每位學生學習課程後除能獲取証書外，優異的程序設計者亦會額外得到獎品，能鞏固學生所學之餘，亦為傳統的學校防罪講座提供不同選擇。

「Teen天編程」計劃今日(8日)揭幕，由秀茂坪警區警民關係組聯同香港遊樂場協會 - FEEL3青少年網絡危機支援服務，以及香港城市大學一小時編程香港，於今年7月至12月，為區內五間中小學，合共超過100名學生提供學習編寫程式課程。

有關課程由香港城市大學電機工程學系副教授張澤松博士(Dr. Ray）所帶領的團隊設計，而FEEL3青少年網絡危機支援服務亦會提供有關「網絡欺凌」的真實個案及相關知識。現場亦會有警察及社工即時為學生解答疑難及有需要時即時介入。今日的主禮嘉賓包括秀茂坪警區指揮官黃廣興總警司、教育局局長政治助理施俊輝先生等。