鰂魚涌公園槍殺案　辯方專家指被告可能受冰毒影響

女子詹心桀疑因外祖母遺產分配問題槍擊4名親戚，造成兩死兩傷之案件，今天（8日）繼續在高等法院審訊，由辯方精神科醫生黃以謙作供。他指出被告在案發時可能患有嚴重抑鬱症，有機會受病情影響；被告稱自己在案發前一晚曾吸食冰毒，醫生不排除她受冰毒中毒影響。被告又曾表示案發前聽到腦海有聲音對她說「射，射，立刻同阿媽團聚」。

黃醫生曾在今年5月與被告面談。被告形容自己童年快樂，因母親待她很好。她又指父親有時會虐打母親，故她學武術保護自己及母親。此外她的母親在她3歲時曾將她從地震中救出來，令她感受到母愛。被告19歲時因學業問題感到焦慮，初次向精神科醫生求助。22歲時她來港，認為周遭的人不友善，又覺得舅父阿姨看不起母親和自己。被告覺得母親犧牲自己遲些來港，讓弟妹可在香港過舒適生活，卻換來他們不禮貌對待。其後被告曾入住東區醫院接受精神治療，為期近7至8個月。

黃醫生表示，被告母親離世前留院，被告曾反對主診醫生一些意見。她相信其母是被醫生毒死，來向她報復。母親死後被告曾有自殺念頭，亦曾經𠝹手。她又抱怨舅父阿姨在喪禮前後對其母不尊重。

被告向黃醫生承認，有吸服冰毒的習慣2至3年，因她覺得可以紓緩焦慮的問題。但她表示每月只會吸服1至2次，不認為自己有依賴毒品的問題。被告稱在案發前2個月起，她感到燥動不安、充滿體力、「好high」 ，每天只需要2至3小時睡眠，並聽到一把聲音對她說「射，射，立刻同阿媽團聚」。案發前一日她有吸冰，到案發日她去到公園，聽到有聲音對她說「點知你阿媽幾時死」，她一方面感到冒犯及受辱，同時又苦惱遺產分配的問題，覺得「心口大石要爆炸」，再次聽到聲音叫她「射，射，立刻同阿媽團聚」，但之後的事已無印象。

47歲女被告詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。