唐英傑涉違國安法案件　明裁定是否表證成立

23歲青年唐英傑涉嫌違反《港區國安法》，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3名警員之案件，今天（8日）繼續在高院審訊。控方今日已完成傳召證供程序，3名國安法指定法官聽取控辯雙方陳詞後，決定把案件押後至明早，到時裁決案件是否表面證供成立。

今天甫開庭，控方即回應昨天提起的「光時」卡片在被告銀包消失的爭議，表示昨日對多名負責在醫院看管被告的警員作調查，錄取共10份供詞，顯示被告當時除與律師會面外，不得與外界接觸。警員在被告與律師見面時會避席。法官聽後，表示被告說出其銀包內有「光時」卡片一事已被片段記錄下來，至於後來卡片的去向，有諸多可能，故裁定控方毋須再深究。

辯方大律師今天作中段陳詞時，批評控方以歷史角度解讀「光時」口號的說法並不合理，而當年梁天琦提出口號只為競選立法會議席，故控方單憑「光時」口號，不足以證明被告有意圖分裂國家。辯方又指，被告的駕駛行為未嚴重至恐怖活動的級別，涉案3名警員傷勢輕微，而且有警員在攔截被告時，將手中盾牌飛脫往被告身上，儘然沒有擊中被告，亦可能導致其駕駛分神。

控方則指，被告在犯案前已知悉國安法實施，當日他揹上「光時」口號的旗幟，駕電單車周遊港島區大部分地方，期間更高速駕駛，並越過警察防線。根據專家的證供，「光時」口號意指分裂國家。控方又指，即使事件未對警員造成嚴重傷勢，都不代表性質不屬嚴重。