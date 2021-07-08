柏傲莊III受影響買家感愕然　議員要求政府及發展商徹查成因

新世界發展旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III爆出其中兩座混凝土未達要求須拆卸重建。有受影響買家對此直呼愕然，但認爲發展商願意主動拆卸重建，反映監督有質素，不擔心安全問題，亦不會放棄單位；另有議員對事件深表驚訝，明言要求政府及發展商徹查事件成因，並將於立法會層面再作跟進。

買入柏傲莊III第八座低層兩房單位的買家陳先生指，今日得悉消息後大感愕然。然而他認為延遲9個月入伙問題未算太大，因他本身亦有自住物業，故未有租樓壓力。陳亦認為該住宅位置理想，未來發展潛力相當大。他指是次發展商願意自行公布相關樓宇問題並安排拆卸再重建，反映建築監管有質素，故不擔心未來安全問題。談及賠償方案，他則認為賠償合理。

議員謝偉銓則表示，從未見過有樓宇起到逾十層，才發現出現類似結構問題而需要拆卸。要求政府及發展商徹查事件成因，查明當中涉及人為或其他因素，並須確保將來重新興建的樓宇、以及現已起好的第一、二期樓宇，在安全及質量上均無問題，同時需要避免同類事件再次發生。對於發展商就今次事件開誠佈公，並制訂不同安排供受影響買家選擇，他表示歡迎，指由於延遲交樓對部分買家可能造成相當大影響，希望有關補償安排會具彈性。

此外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊III買家主要為用家，佔約60%，餘下40%為投資者。他透露，截至目前仍未收到有客戶提出放棄購買相關單位，認為客戶多為實力買家，而且入伙日期延遲9個月未算太遲，相信用家「唔急於一時，本身都有樓住」。惟目前仍須了解發展商提供的利息補償是否僅限於分期付款的買家，還是所有買家，即包括一筆過付款的買家。

翻查資料，鐵路上蓋新盤認購反應一直踴躍，而柏傲莊III發展商早前更收到3萬多張入票登記，創香港新盤歷來收票量新高紀錄。