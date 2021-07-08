智庫指本港未來至少需地9000公頃　提議發展9個潛在發展區

本港大鬧土地荒。有智庫發表土地房屋政策研究報告，指出香港未來30年需要至少9,000公頃土地，又指即使明日大嶼計劃如期落實、現有新發展區進展順利，亦只能提供約5,000公頃用地。智庫提出發展9個潛在發展區，包括擴充4個政府已規劃的新發展區及5個全新的發展點；預計上述潛在發展區最終可提供逾3,000公頃的土地。

智庫發表的報告提出推動新界大規模城鎮化，釋放其發展潛力。報告指出，香港目前只有20%的陸地為規劃完善的市區，城市化程度遠遜深圳的47%和新加坡的73%。基金會認為政府需以宏觀視野全盤規劃，大幅加快香港城鎮化的步伐，發展更多規劃完善的新市鎮。上述4個建議擴充的政府已規劃新發展區包括洪水橋擴展區、錦田南擴展區、古洞北擴展區，及新界北擴展區。而5個全新的發展點則涵蓋元朗東南、北環線走廊、古洞南及粉嶺南、錦田北、林村。

智庫指出，過去新市鎮發展由開始規劃到第一批住戶遷入，平均只需7年半時間。惟近年的新發展區卻動輒需要約17年時間。今次報告將原因歸納為基建供應不足、持份者利益衝突及程序效率低下；提議政府加快落實各項已規劃的運輸基建，特別是明日大嶼願景的策略性運輸網絡，提前規劃改善新界的對外連繫。智庫又於報告提議，政府可將明日大嶼願景填海規模從1,700公頃增加至2,200公頃，並考慮建造長洲南人工島以重置葵青貨櫃碼頭。