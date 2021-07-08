旺角啟愛特殊學校舊址將改建臨時校舍　團體促善用作過渡性房屋

油尖旺區議會社區建設委員會今日(8日)開會，討論位於旺角西洋菜南街的中華基督教會望覺堂啟愛學校舊址未來發展用途。此校校舍已空置數年，最新安排是於本年9月起將作為特殊學校「東華三院包玉星學校」的臨時校舍，直至特殊學校新校舍竣工為止；而日後特殊學校遷出後，上址會繼續用作教育用途。有關注團體趁開會到旺角政府合署請願，要求政府充分利用空置校舍，例如可作過渡性房屋用途。

關注基層住屋聯席表示，根據今年5月10日規劃署更新空置校舍用地報告中，顯示中華基督教會望覺堂啟愛學校舊址由教育局管理，於上年底已永久撥作教育用途，目前上址已完成翻新工程。

聯席指出，綜觀空置校舍用地報告內的236幅空置校舍用地，其中有38幅位於政府土地，該等用地可供非政府機構或社會企業以短期形式申請作社區、機構或非牟利用途。鑑於目前基層市民上樓遙遙無期，聯席認為過渡性房屋是他們的期盼，相信加快使用空置校舍等閒置土地，以增加過渡性房屋供應量，有助紓緩基層市民的經濟壓力及改善他們的居住環境。