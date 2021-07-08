李永達返「鴿巢」稱穩住軍心　妻陳樹英搶閘辭職

自年初政府提出修例要求區議員宣誓後，民主派已爆發多輪辭職潮和退黨潮，可謂軍心大亂。民主黨上月舉行副主席補選，因2014年違法佔領行動（佔中）被裁定煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判入獄8個月、緩刑2年的「老鴿」李永達成功當選，並稱上任首要穩住「軍心」。面對新一浪辭職潮爆發，民主黨提前今晚(8日)舉行黨內會議，商討如何應對區議員宣誓。不過，李永達之妻、屯門區議會主席陳樹英，昨晚卻率先同區4名黨友「搶閘」辭職。

雖然民主黨將原訂下周一的會議提前至今晚舉行，但早在全黨討論前，包括陳樹英在內該黨全數5名屯門區區議員，昨日已率先開會「自決」，認為不辭職要冒的風險很大，傍晚向該黨內部知會辭職決定後，已發電郵予民政事務總署署長謝小華請辭。

此外，公民黨和新民主同盟曾以政黨名義，簽署「墨落無悔堅定抗爭」抗爭派立場聲明書，亦被視為墮入「紅線」。新同盟早前已宣布解散，解散前仍未退黨的8人之中，最新有5人已請辭。據悉，公民黨僅餘5名區議員目前持觀望態度，暫未有明確決定。至於民協則經過商討後，今日發表聲明指基於政治形勢急劇變化，決定黨內區議員不會綑綁宣誓。