政Whats噏：虛假資訊猖獗　議員促立法打擊

有指網上「起底」同虛假消息，會令到社會撕裂，同煽動仇恨。雖然政府準備修例，將起底行為刑事化，但針對網上假消息嘅立法，有政府官員日前喺立法會大會上話，正就打擊虛假消息同假新聞進行法律研究，將參考其他普通法國家慣常做法，包括移除有問題內容同刑事化，但未有時間表。雖則政府已有方向，但班議員仍然覺得做得未夠，爭相提出動議辯論，希望政府再加快進度。

身兼立法會資訊科技委員會成員嘅議員葛珮帆（EQ）將會喺今個月21日提出動議，直指2019年發生「黑暴」事件期間，網上出現大量虛假資訊煽動市民仇警、鼓吹暴力及撕裂社會，以對抗中央政府同特區政府，甚至喺疫情期間，亦有人喺網上惡意散播不實資訊，意圖妨礙抗疫工作，甚至喺早前有人疑受網上虛假資訊嘅影響「自我激化」，做出破壞社會安寧嘅事，跟住仲有人喺網上有人利用呢啲不法事件發布虛假資訊，煽動仇恨及鼓吹恐怖活動，促請政府盡快立法打擊喺網上散播虛假資訊嘅行為。

呢個議題受到社會極度關注，本來另一議員郭偉强都打算提出動議辯論，仲話已就設立專項法例對付假資訊而寫好議員議案，但佢唔好彩，抽唔到籤喎，但佢就先喺社交平台上載短片，都係話立法係有效打擊假消息嘅方法。

郭喺短片中話，儘管政府同浸會大學都有設立針對虛假資訊嘅網上平台，但若任由假資訊不停咁出現，所謂Fact Check根本做唔切，因為發布虛假資訊者，若非信口雌黃，就係隨口噏當秘級，一日可以講幾百萬個大話，況且成本極低可隨意發放，至於Fact Check就極花時間同浪費資源，既要搵資料又要搵證據，一日又可以做得幾多個呢？所以佢主張由源頭着手，立法打擊假資訊。

唔單止呼籲盡快立法，郭又倡議規管網絡平台，透過人工智能進行內容篩查，防止或杜絕假資訊嘅流通；以及加強推廣媒體素養，教網友判斷網絡消息內容真偽，分辨到底係報道、評論還是一篇帶風向嘅文章。