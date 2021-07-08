拆局：遲遲未DQ變相逼泛民主動走　做法更「不留尾巴」

涉及區議員宣誓的法例早於今年5月中已刊憲生效，政府藉詞待辭職潮穩定，一再推遲安排宣誓，並多次傳出「加辣」方案，變相間接「逼民主派主動請辭」。相比主動褫奪區議員資格（DQ），政府此舉更「不留尾巴」，因可避免出現被DQ者提出司法覆核，減省佔用律政司和法庭資源；加上辭職潮亦帶動部分未有墮入DQ「紅線」的泛民請辭，變相進一步打擊泛民勢力。

泛民大規模請辭後，大幅減少當局處理有問題議員時的困難，有效避免「漏網之魚」成功「入閘」，令律政司日後可更集中成功宣誓的泛民之日常言行進行監察。雖然最新傳出不會向辭職者追討薪津，變相令庫房少收每人至少100萬港元，惟事實上政府追討所費開支亦不少，加上被DQ者可以選擇破產，實際上「未必有着數」。

據了解，雖然區議會餘下兩年多任期，惟政府視區議會職能已失效，故不考慮舉行補選填補空缺。一方面是涉及資源問題，因盛傳逾230人被列入DQ名單，佔全港452個民選議席超過一半，加上遍布全港18區，補選規模堪比換屆選舉。

另一方面，今次變相亦為政府提供機會，對整套地區行政體系作全面審視。據悉，新一屆立法會上場後，將會對區議會作出改革。消息人士指，即使當區區議員出缺，市民亦可向立法會議員求助，又相信建制派議員不會拒絕協助泛民支持者。