壹傳媒行政總裁張劍虹辭職　董事會剩4人　聯交所要求評估業務

此外，公司於2021年7月8日以電郵方式自張劍虹的律師收到張氏的辭職信，內容有關其辭任公司執行董事、行政總裁及執行委員會和提名委員會成員以及其於集團內的其他職務，全自2021年6月30日起生效。由於張劍虹仍被扣留，公司就其辭任的原因及與董事會是否有意見分歧及有關彼辭任之其他事宜是否須提請公司股東垂注而言將作進一步查詢。

在上述董事辭職後，壹傳媒董事會僅餘4人，分別為非執行董事葉一堅；獨立非執行董事Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford及林中仁。

另外，聯交所已要求公司就是否仍維持足夠的營運及資產水平，以保證其根據上市規則第13.24條的持續上市地位提供詳細評估，並已就與公司相關的其他事宜作出查詢。倘公司無法滿足上市規則第13.24條的規定，其上市地位可能會受到影響。

壹傳媒於聯交所的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。