倉務員奪女友的女兒初夜　兩項強姦罪成候懲

有毆打女友女兒前科的倉務員，被指在兩年多前強姦當時18歲的女友女兒，奪去對方初夜。在之後的5個月，他又再4次強姦對方。該名倉務員否認5項強姦罪，案件在高院審訊，7人陪審團今（8日）退庭商議後，一致裁定被告其中2項強姦罪成立。法官把案件押後至8月20日聽取求情及判刑，期間為索取事主的創傷報告及被告的背景報告。至於被告早前承認虐打事主的2項毆打罪亦會於同日一併處理。

現年42歲的被告，被控於2018年某日至2019年4月28日，5度在18歲女事主X的外婆住所強姦X。控方今日交代被告的背景，指被告在香港出生，初中教育程度，過去有3段婚姻，直至2017年與X的母親交往。本案是他初次犯案。

根據控方開案陳詞指，X的生父在她12歲時離世，X於宿舍居住，直至年滿16歲後搬回與母同住，當時母親已與被告同居且誕下一女。2018年年底，被告與X同去X外婆家組裝睡床，當時單位只有他們兩人，被告帶X入房，要其坐在床邊，之後便強行把X推落床並強姦她，期間被告更稱「都話你要畀我啦」。

事後X懾於被告的淫威選擇啞忍，惟數月內再遭被告4度在外婆家以同樣手法強姦。最後一次強姦事件發生於2019年4月28日。X覺得母親與被告關係好，一直不敢把事件告訴母親，她選擇將事告訴其工作之漢堡包店的兩名經理，並在對方鼓勵下報警。