今增9個強制檢測地點　須於周六前完成檢測

9個指定地方須進行強制檢測，即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。另外，由於黃大仙聖公會基德小學爆發上呼吸道感染及流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學六年級的學生及部分老師亦被納入今日(8日)的強制檢測公告。

港府表示，曾在上月12日上午11時至下午1時身處九龍塘又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema 超過一小時的人，須於周六(10日)或之前接受檢測；任何在上月19日下午6時至下午10時曾身處荃灣海灣花園購物商場地下高層 UG1-UG12 號鋪海王潮州樓（金富）的人士，須於周六或之前接受檢測。

此外，任何在上月14日下午4時至下午11時曾身處香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近1號閘口）的人士，須周六或之前接受檢測；任何在上月14日下午11時至上月15日上午7時曾身處香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近35號閘口）的人士，須於周六或之前接受檢測。

再檢測地方方面，任何在上月9日、10日、13日、19日、21日、22日、23日、24日或27日

曾身處香港鴨脷洲鴨脷洲大街冠藍軒的人士；任何在上月29日中午12時至下午6時曾身處香港仔市政大廈香港仔街市的人士，以及香港仔中心地下百佳超級廣場，須於周六或之前接受檢測；任何在上月20日上午9時至中午12時曾身處香港鴨脷洲僑民大廈地下2號舖及1樓3號舖海東軒的人士，須於周六或之前接受檢測。