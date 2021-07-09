東方日報A2：教育局前高官　圖霸王硬上弓

教育局一名表面道貌岸然的前高官捲進風化案醜聞。代號Ｙ的女事主啞忍多年，終鼓起勇氣向本報披露事件，哭訴於2014年被時任教育局高官借故帶到新界的一間別墅性侵，事後Ｙ雖曾與該名前高官面對面對質，惟對方未有任何悔咎或歉意。至去年她重新振作，決意向警方報案討回公道。惟她近日收到通知，律政司不會對該名前高官提出起訴，Ｙ質疑律政司是否因為對方是前高官而放生，批評事件是黑箱作業，要求交代。

女事主Ｙ憶述，於2014年12月認識前高官，由於有事請求對方幫忙，遂相約於同月20日下午3時在佐敦一個私人會所會面，期間前高官邀請Ｙ到其新界別墅參觀，由於前高官之前曾稱其別墅可以看到蝙蝠，十分好奇，考慮到對方為政府高官，有一定的名譽地位，不會做出越軌事情，於是接受邀請。

Ｙ乘坐由前高官駕駛的座駕到達別墅，參觀大屋一番後，Ｙ提出想離開，但前高官堅持要求她多留一會。期間，有人突然坐近並強吻Ｙ，又伸手緊抱Ｙ，並強吻Ｙ的頸項。Ｙ雖然反抗大叫「唔好」，但對方未有停手之餘，更反問「你怕咩？」再施以連串動作欲性侵Ｙ。未幾，Ｙ被拉到一樓房間推倒床上，有人企圖霸王硬上弓但未成事，最後在體外射精了事。

經歷恐怖性侵事件後，Ｙ於當晚返抵家中，哭了一整晚，直至翌日中午，先後向兩間社福機構求助，惟未能得到適切援助。最後，Ｙ鼓起勇氣，相約前高官對質，Ｙ聲稱，當時曾質問對方為何性侵她，惟前高官態度依舊未有悔意，「他說因為鍾意我」。

往後數年，Ｙ一直受事件困擾，寢食難安。直至去年12月8日在另一個社福機構協助下，終向警方報案，警方其後多次聯絡Ｙ，要求她提交補充資料及交代調查進度。至今年6月中旬，警方指擬諮詢律政司法律意見，以決定是否起訴前高官。

直至6月30日，警方致電Ｙ，指律政司發出一封信函，要求她去領取，以她所知，該信函內容是律政司拒絕起訴前高官。

律政司發言人回應指，不評論個別事件，強調律政司就每宗案件作出檢控與否的決定時，必須就所得證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事。律政司只會在有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，才會提出檢控。

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