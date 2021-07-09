你要知：擺脫身體「束縛」　裸睡有助入眠改善膚質

夏天天氣炎熱，全身衣物悶熱難入睡？長時間開冷氣又覺得皮膚很乾燥，部分人就會選擇「裸睡」。一般人或許覺得裸睡很不衞生，但其實裸睡對睡眠質素和身體有好處，要避免衞生問題亦不困難，聽聽醫生如何解釋。

家庭醫生莫昆洋指出，裸睡很多時能令身體完全放鬆，肌肉可以完全鬆弛，另外由於沒有穿着衣服，令皮膚的散熱能力提高，可以令體溫降低更容易入睡，「在低溫情況下，比起很熱很潮濕更容易入睡，但溫度太低太高都不好，一般研究認為20度左右，以及濕度約百分之50會最理想。」

裸睡不但可以改善睡眠質素，原來對皮膚質素也有好處，莫解釋，「由於日間身體被衣物束縛着，皮膚無法透氣散熱，油脂分泌就會黏在衣服與皮膚之間，變成焗爐一樣。到了晚上不需要做任何事的情況下，如果身體可以沒有有任何束縛，可以令汗水更容易排出，油脂排出後容易離開身體，對皮膚都有好處。

雖然裸睡有兩大好處，不過莫建議半裸睡覺會比全裸睡覺更合適，「不論男性或女性，下體都會有分泌，如果分泌較多而又沒有衣物阻隔，就會容易弄髒床鋪，以及床單難以每日更換，所以穿回底衫褲會更適合。」

最後莫提醒部分人士不適合裸睡或半裸睡，包括長者及幼童、行動不方便、有心血管毛病、有慢性疾病、要長期食類固醇、有濕疹或皮膚容易失去水分的人士，都不太適合不穿衣服睡覺。莫解釋，「由於長者、幼童以及身體有疾病人士容易着涼，裸睡可能會影響身體健康。至於有皮膚問題人士，分泌物可能會弄污床單，所以亦要避免裸睡。」