柏傲莊III兩座須拆卸重建　工程師指或涉訂錯混凝土等人為疏忽

新世界發展旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III的第1座及第8座，因牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，須將已興建的樓層拆卸重建，受影響買家約846戶。結構工程師倪學仁今早(9日)在電台節目表示，樓宇原本應使用強度屬「C80」，即每一個平方毫米可承受8公斤壓力的混凝土，但落錯強度「C45」的混凝土，導致樓宇結構不理想。他認為有可能是訂購混凝土時買錯種類或將混凝土落錯地方，或屬人為疏忽。

倪指出，技術上其實可以透過加厚牆身加固樓宇，但可能要面對室內空間縮細的問題，影響單位布局，亦可能令買家對樓宇安全失去信心，認為拆卸重建可以避免日後的麻煩，又指重建時可保留地基。他認為，業主都不希望看到購買的新盤出現不同修補的情況，相信發展商亦希望在可控時間內控制損失，以減少之後的問題。

工程師學會前會長、資深結構工程師黃澤恩則認為，混凝土強度不達標可出於不同原因，例如落石屎的技術不好，以致出現「黃蜂窩」，即石屎凝固時仍有氣泡在內，另外是石屎出廠時有質素問題，但通常是屬小問題，相信今次不屬於這個情況，詳細原因仍待調查。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，暫時未接觸到有大圍港鐵上蓋物業「柏傲莊III」的買家，因為大廈需重建而決定取消交易。他指發展商提供的7厘利息補償，比正常供樓利息高近5厘，相當不錯，亦可補償到出租收入的損失，除非是急用單位，否則事件對買家的影響可控。