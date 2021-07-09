強積金電子平台「積金易」　明年完成開發料行政費減3成

強積金電子平台「積金易」料最快明年年底完成平台開發工作，待過渡平台等工作完成後，預計可於2025年全面運作。政府今(9日)就《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》刊憲，以修例推行「積金易」。經最新估算，當強積金受託人及其計劃按序遷移至「積金易」平台後，料計劃成員須支付的平均行政費可降低約3成，整體費用也會相應下調，草案將於下周三(14日)提交立法會進行首讀。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，「積金易」將為強積金計劃成員、僱主、自僱人士及受託人帶來多方面裨益，將管理計劃的工作程序標準化、精簡化和自動化。他預料「積金易」平台在運作10年後，可量化的累計節省成本總額達300億至400億港元，業界可受惠於提升運作效率及減輕行政和合規負擔方面的效益。

財庫局補充，草案除訂明「積金易」平台的運作框架和強制使用外，亦釐定管理和營運平台的積金易平台有限公司的公共職能、強制性公積金計劃管理局的監督角色、就減省成本和釐定行政收費而制訂的規定、精簡後的工作流程等，亦會就現有法例作出一些雜項修訂。