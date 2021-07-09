新加坡改變清零策略　議員反對續推旅遊氣泡

本港已達本地零確診逾月，立法會今(9日)舉行衞生事務委員會會議，有議員關注粵港澳三地通關安排，近日疫情穩定，惟仍然通關無期，亦有議員關注現時新加坡抗疫不再以「清零」為目標，改為以病毒同行，認為抗疫方法跟香港背道而馳，促已毋須與當地繼續實施旅遊氣泡。

議員陳恒鑌表示，近日疫情穩定，但本港市民經常問何時可以通關，詢問政府這方面進展如何，另亦關注新加坡不承認市民接種由內地研發的科興疫苗後，到當地旅遊，相關旅遊氣泡發展如何。

對於新加坡放棄以清零為目標，改為與病毒共存的抗疫政策，不再做大規模檢測，不再記錄新增確診個案，公眾可恢復正常生活，重新恢復往來。議員田北辰認為，新加坡的抗疫政策與港府背道而馳，亦有港人經新加坡去澳洲後染疫，認為香港必須以清零為目標，不認同與非清零為目標的國家作旅遊氣泡，「政府諗都唔好諗」。

食物及衞生局局長陳肇始表示，當局一直跟內地及澳門相關部門作出溝通，亦有積極研究兩地逐步恢復來往，完成磋商後會公布細節，但現時仍在磋商的階段。對於新加坡抗疫策略，陳指當局有留意，強調現時新加坡的情況穩定，接種疫苗情況良好，當然香港現階段以清零為目標，至於旅遊氣泡的細節會交由商經局處理。