東廊行人板道獲批建造　料2024年底起分階段完成

政府擬在東區走廊下建2公里長行人板道，連接炮台山油街至鰂魚涌海裕街，計劃討論多時終落實最終方案。政府今(9日)刊憲授權進行有關計劃，同時授權進行該處排污設備工程計劃，包括建造2,000米無壓力污水管道及相關沙井等，由土木工程拓展署負責。根據早前文件提出，有關計劃料今年底展開工程，2024年底起分階段完成。

政府早於2012《港島東海旁研究》中提出在東廊下建行人板道，討論8年後終於去年提出最終方案，板道將分東段及西段建造，並計劃擴闊海裕街至鰂魚涌海濱，令整體闊度達到10米要求，另會把觀景台由原來4個增至6個，並更改釣魚平台及走廊外形，使人流更暢通。該板道將使用起伏式設計，部分路面降至水平面上約5.5米，令板道更貼近水面，增加水面元素。

政府刊憲文件補充，將永久封閉健康東街的現有電單車泊車位，並改建為行人路 ，並會拆卸健康東街附近的現有碼頭構築物、多個現有走廊樁柱式保護墩等。計劃亦會進行附屬工程，包 括環境美化、渠務、水務、公用設施、街道照明和機電工程，以及安裝街道裝置和交通輔助設施 。