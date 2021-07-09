議員冀自願醫保納入中醫服務　港府稱仍以住院服務為主

自願醫保計劃2年前推行後，截至本年3月31日自願醫保保單的數目已達79萬多張，比起去年同期增加近一半，港府承認投保人數比預算低，主要受社會事件及疫情影響。有議員今(9日)在立法會衞生事務委員會詢問，自願醫保會否涵蓋中醫服務，例如針灸、買中藥等，進一步保障市民的醫療質素。

截至本年3月31日 ，自願醫保保單的數目已達79萬多張，比起去年12個月期間增加約52%。當中71%是經轉移的保單，其餘29%屬新投保保單。53%受保人在40歲以下，34%在30歲以下。截至今年5月31日，已有33間保險公司登記為自願醫保的產品提供者，合共提供78款認可產品，涉及296個產品選項可供消費者選擇。

議員梁美芬表示，最近陪家人到醫院看醫生時，留意到多人使用中醫服務，包括針灸、買中藥，價錢中規中矩，因此詢問自願醫保會否包涵跌打、針灸等中醫服務。食物及衞生局副局長徐德義表示，若可保障項目愈多，相關保費會上升，因此要看市民的負擔能力，若將來要再進一步涵蓋不同的服務，仍須以住院服務為主。

食物及衞生局自願醫保計劃總監李志忠表示，自願醫保計劃主要針對病人住院，以減輕公立醫院的壓力，門診及針灸等服務不屬核心服務，但若有保險公司所設計產品，當中出現的額外保障計劃，若能界定與醫療相關的話，投保人均能獲得稅務優惠。