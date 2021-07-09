7成檔主認爲墟市擺賣機會不足　組織促善用閒置用地

新冠肺炎疫情下，基層難以維生，發展墟市或成出路。有組織訪問146位檔主，發現8成半受訪檔主是自家生產貨品，同樣有8成半人主要透過墟市或小販市場作銷售渠道，惟有超過7成檔主認為墟市擺賣機會不足且店舖租金昂貴。組織指現時全港有2,000萬平方呎閒置用地及空間，包括閒置校舍及街市，建議政府不要浪費用地，開放該些空間作生產及銷售場所，定期舉辦墟市及工作坊等。

撐基層墟市聯盟早前訪問過去1年舉辦的墟市活動檔主，調查除發現檔主認為擺墟市機會不足外，亦發現基層檔主普遍在生產貨品上面對各種困難，當中有逾5成半表示沒有存貨的地方，亦有近5成人表示欠缺生產空間，及2成人因法例的限制而未能自家生產，例如食物方面要申請食物製造廠牌照。

調查又指9成檔主支持活化政府的閒置空間作生產場地及存貨地點，例如閒置校舍及空置街市，另有約5成檔主希望政府設立種子基金扶助創業及提供培訓。聯盟發言人表示，早前有團體發現全港有1,800個空置街市檔位，當中不少更處於市中心，認為十分浪費，冀政府應立即開放及活化閒置空間作生產及銷售場所等，又建議成立創業基金及設立墟市營銷教學課程，讓檔主自我增值。

手作人Deborah從事墟市檔主已達6年，主要以生產食物、護膚品、飾物為主，她稱以往團體舉辦的墟市次數較多，平均每次擺檔收入約700至800港元，但現時因防疫規限令墟市規模縮少，而且不准售賣熟食，令其收入大減至不足100港元，希望政府閒置空間來設立墟市及生產配套。