被控前年旺角非法集結　消防員無業漢脫罪

前年11月旺角衝突中，有2名消防員被指參與其中而遭起訴，其中一人早前承認5項控罪，判囚34個月。另一人被控非法集結及違反禁蒙面法，他與同案另一名無業男子否認控罪，於區域法院受審。案件今天（9日）裁決，2人被裁定罪名不成立，消防員更可向控方取回訟費。法官葉佐文裁決時直指拘捕及處理2名被告的警員「吹牛」及「講大話」，更指其中一名警員毫無誠信可言。

2名被告分別是無業男子王若詩（46歲）及消防員陳瑞文（49歲）。控罪指他們於2019年11月10日，在旺角彌敦道及山東街一帶參與非法集結，及在非法集結中使用蒙面物品，即一個口罩。辯方在裁決後替陳申請訟費，控方一度反對，指陳戴口罩及於非法集結中出現，屬自召嫌疑。法官反問「戴口罩就係自招嫌疑啊？」，並指出片段可見有部分警員亦有戴口罩，且當時旺角等地經常有催淚彈被發射，「警察自己都怕（催淚氣體）都戴啦，其他人怕，戴（口罩）就有嫌疑啊？可以咁double standard（雙重標準）架咩？」，最後批准陳的訟費申請。

法官裁決時表示，現場片段拍到王若詩戴口罩及手套身處山東街，並揮動一支紅色光棒，其背包內有防毒面具、護目鏡等物品，但控方未能證明王有與他人一同堵路，亦沒證據顯示其背包內物品與控罪有關。雖控方指片段顯示王有逃匿，但法官指制服王的警長曾稱有向王揚聲呼叫，但片段錄不到警長的呼喊聲，而王距離警長比攝錄鏡頭更遠，因此可知王不能聽見喊聲。而且王當時身處警察圍住另一疑犯的位置，警長又向他作出阻攔動作，並手持長槍指向他身體另一邊方向。法官指如王跑前，便會衝到警察圍着疑犯的地方，有機會被控阻差辦公；走向另一邊又會去到警長槍指範圍。因此王回頭走向馬路實屬人之常情，不認為屬畏罪潛逃。法官又指片段顯示，王倒地被警長以膝跪頸，但警長就稱是「不小心」，更在鐵證如山的片段面前仍否認有跪頸，直指警長「擺明係吹牛嘅人，毫無誠信可言」。

至於陳瑞文方面，法官就指制服陳的警長作供指，目睹陳戴白色口罩，及在馬路上踢磚，與其書面口供有出入。此外，警長指陳把泳鏡掛在頸上，但在無迫切性的情況下，不待接收處理陳的警員到達見證，便取下陳的泳鏡。法官形容警長「自己先毀滅證據嘅價值，無理由咁蠢，如果講到咁蠢，即係佢講大話」此外，警長對取下泳鏡一事的解釋多次改口。而接收陳的警員，則稱警長有講述陳頸掛泳鏡，卻沒有把此事記錄，只解釋稱「遺漏了」，之後亦沒在替陳拍照時，標註有關情況。法官認為該警員多處遺漏紀錄要項，「擺明講大話」。基於上述理由，法官裁定兩人全部罪名不成立。