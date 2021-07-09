議員批本港燃油價格加快減慢　環境局重申不會干預

立法會經濟發展事務委員今早（9日）就香港的車用燃油價格問題展開討論。當中環境局長黃錦星表示，燃油零售價是個別油公司按商業運作原則和運作成本釐定，政府不會作出干預，但亦認同要提高價格透明度。有議員批評本港燃油價格「加快減慢」，質疑油公司沒有快速緊貼國際油價下降，政府是監督不力。而環境局則回應指現時零售價變動已貼近進口價，油公司為增加競爭力，亦會主動提供折扣資料。

黃錦星重申政府沒有理由以降低車用燃油價格作為政策目標，因駕駛成本下降只會刺激私家車數目，無助改善交通擠塞及空氣污染等，且不利於推動綠色運輸。

而多名有份發言的議員就批評本港燃油價格「加快減慢」。議員何俊賢表示，油公司跟隨國際油價加價極快，惟當國際油價回落卻不見跟隨減價，反而油公司會以仍有存貨為由不減價，認為政府對此監管不力。而議員易志明亦質疑，許多油公司會一同抬高油價，其後才再各自提供優惠，這種行為是否能構成有競爭。

環境局副秘書長伍江美妮回應時表示，現時本港燃油的零售價變動已貼近進口價，例如無鉛汽油於過去1年進口價每公斤上升1.6港元，而零售價則升1.9港元，又指不同油公司提供優惠後，其最終價格仍會有差異，油公司為增加競爭力，現已有主動向「油價資訊通」手機應用程式提供其不同的折扣資料。