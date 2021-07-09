區議員辭職潮持續　逾百泛民宣布離任

政府將於本月內要求區議員宣誓，有指將褫奪約230名區議員資格，以及向不符合資格的區議員追討約100萬港元薪津。近日18區區議會爆發區議員辭職潮，至今仍未有停止迹象，最少101人已辭任。

黃大仙區議會成為首個正、副主席均已辭任的區議會。副主席黃逸旭在社交平台宣布辭任，稱過去數月與同僚不斷思考如何走下去，近日形勢急轉直下，似乎再難以撐下去，艱難作出辭職的決定，希望市民諒解及明白。同屬該區的區議員鄧惠强、陳俊裕、莊鼎威、施德來、莫綺霞、鄭文杰、岑宇軒亦已辭任。

另外，東區區議員吳卓燁、麥德正以及主席黎志強宣布辭任。擔任區議員長達33年的黎志強指當初投身選舉從政，冀透過地區工作、代議政制推動香港民主發展，如今期盼落空，巨廈將傾亦無法獨善其身，只能忍痛結束多年心血。

於上月退出公民黨的油尖旺區議會副主席余德寶亦辭任區議員，稱不知道未來香港變化多大，但可預視民主派將近夕陽，願大家保持溫度在不同的位置上努力；把自己珍重的地方變得更加美好。該區區議員朱慧芳、陳嘉朗亦辭任。

深水埗區議會主席楊彧宣布辭任，稱政府架空反映民意的區議會、「僭建」了宣誓條例、追討數以百萬計的薪津，縱然決定了會聯同黨友宣誓，但大家都知道宣誓過或不過是政權的決定、「龍門任佢擺」。基於風險評估，他無奈決定辭職，希望居民諒解。深水埗區議員冼錦豪、利瀚庭、李炯、譚國僑、黃傑朗、鄒穎恒亦先後辭任。

沙田區議會近日有多達13位區議員辭任，區議員勞越洲請辭後發文，澄清指網上流傳他曾參與去年《香港人要求中止獨立關稅區地位之聯署》，其實他從來沒有聯署，更指出取消獨立關稅區對香港沒有得益，只會造成不可預計的損害。該區另一區議員趙柱幫稱，眼見地區戰友逐一請辭，忍痛決定辭任。

至於中西區區議會亦有區議員辭任，其中葉錦龍指體會到區議員失去地區事務的決策權，居民失去了透過區議員發聲的渠道及透過區議員間接選舉立法會議員及行政長官的權利。中西區區議會的網頁亦顯示葉的任期至昨日為止。同區的甘乃威亦已經辭任，表示經過兩次手術後，身體需要「停下來」休息。

另九龍城區議員馮文韜、馬希鵬、黎廣偉；葵青區議員譚家浚、王天仁、吳劍昇、黃俊達；觀塘區議員尹家謙、馮家龍；荃灣區議員劉肇軒；屯門區議員楊智恒、北區區議員蔣旻正、西貢區議員張偉超均已宣布辭任區議員一職。