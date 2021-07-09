供子留學致債台高築　中年漢劫珠寶店囚8年

3子之父因籌錢給幼子留學致欠下財務公司逾10萬港元，不勝追債壓力下於去年初持天拿水及氣槍打劫珠寶店，劫走價值195萬港元的珠寶。不過有珠寶店職員在他犯案期間衝出店舖報警，亦有職員在他逃走時窮追不捨，他最終被一名休班警及職員合力制服。他早前承認一項搶劫及一項襲擊罪，今天（9日）於高院原訟庭被判監8年。暫委法官游德康於判刑後向被告表示，他認為被告是個成功的父親，3名兒子各有成就，妻子亦對他不離不棄，着被告不要忘記。法官向被告表示，如他行為良好，約5年後便可出獄，更勉勵被告表示：「依家唔係世界末日，請你唔好放棄，依家你家人應有困難，但要相信3個仔嘅能力，相信佢哋可以照顧你媽媽同妻子，要感激你現有嘅嘢」。

53歲被告李伯榮過往沒有案底，3名兒子現時18至27歲，么子在英國完成高中後現於專業進修學院就讀，其餘2子則任社工及建築師。案情指被告於去年2月13日上午，持天拿水到旺角亞皆老街「六寶珠寶」表示打劫，且把天拿水潑向飾櫃，再從褲袋拿出氣槍指嚇職員。期間有職員跑出店外報警。被告其後取走價值195萬元的珠寶後逃走，2名職員則追出。2職員最終在一名途經的休班警協助下制服被告，期間被告曾咬傷一名職員的左手。

辯方大律師今日求情指，來自內地的被告2007年起一直做物流工作，因要支持么子留學，向財務公司借款16萬港元，但他在2019年因經濟環境差而失業，並失去自制能力賭博而輸掉積蓄，因而不斷被追債。但他並無將情況告知家人，最終決定打劫。大律師指案發當日被告仍有內心掙扎，在珠寶店外徘徊，但又再收到追數電話，因而崩潰決定犯案。大律師又呈上被告妻兒及胞弟等求情信，指被告是好父親好丈夫及好兒子，除妻兒外還照顧83歲需坐輪椅的母親。

法官在判刑時則表示，本案涉及用仿製槍及天拿水搶劫珠寶店，原應判監12年。法官雖明白被告的個人情況並感同情，但據案例這些不應視為求情因素。而且被告是有計劃犯案，如非職員及休班警勇敢追截，他可能已成功逃走，故最終只因被告認罪而把刑期減三分一至8年。