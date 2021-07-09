政府擬立法管制即棄膠餐具　公眾諮期今開展　為期2個月

疫情下市民外賣激增，使用即棄塑膠餐具隨之倍增，「走塑」行動刻不容緩。環境保護署今日（9日）發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，建議立法分階段管制即棄膠餐具，包括全面禁止即棄發泡膠餐具在本地銷售。公眾諮詢為期2個月，至今年9月8日止。

政府就管制即棄膠餐具的可行性、範圍及機制的研究已經完成。研究報告建議立法分階段管制即棄膠餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（如叉、刀和匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器（如碗和盒）及食物容器蓋，並因應個別特殊情況提供豁免。

計劃建議優先管制即棄發泡膠餐具，全面禁止在本地銷售，餐飲業處所亦禁止向顧客提供即棄發泡膠餐具；至於其他非發泡膠即棄膠餐具，計劃建議分兩階段管制。第一階段將全面禁止餐飲業處所向堂食顧客提供各類即棄膠餐具；而外賣則禁止提供即棄膠飲管、攪拌棒、叉、刀、匙及碟等。第二階段外賣規管將會與堂食看齊。

環保署歡迎公眾人士在諮詢期內透過專題網站（www.rdpt.hk），或以電郵、郵遞或傳真方式向環保署提交意見。