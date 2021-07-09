新入職官校教師擬須考基本法　議員倡涵蓋所有教師

政府正加強中小學《基本法》教育，據悉，教育局正研究要求所有官校新教師，必須在公務員事務局主辦的「基本法測試」（BLT）取得指定分數方可入職，以確保官校教師講授國家與香港憲制關係無誤。東網正向教育局查詢詳情。

基本法測試以選擇題形式考核，考生須於20分鐘內完成全卷15條題目，範圍涵蓋《基本法》條文、附件及相關文件，不設合格分數。官校教師屬公務員職位，當局稱BLT成績「佔應徵者整體表現評分的一個適當比重」，未列為應徵官校教師的必要條件，僅屬鼓勵性質。

據了解，當局暫無意要求在職教師考核BLT，相關安排亦暫不影響津貼及直資學校，會交由辦學團體及學校自行安排；至於國家安全教育方面，由於BLT的設計限制，未必能涵蓋《憲法》及《港區國安法》。

議員梁美芬歡迎有關做法，並建議教育局自行舉辦為教師而設的《基本法》測試，要求所有教師都要通過測試，現職老師也需在指定時間通過測試才可繼續任教：「老師沒有分官校、私校或津校，所有老師都需要對《基本法》這部對香港非常重要的法律有正確的知識。」