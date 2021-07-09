認販運250公斤可卡因　2外籍男子分別囚22及23年

2名分別澳洲籍和塞爾維亞籍的男子，前年運送大批可卡因到九龍多處不同地方，重量高達250公斤，市值估計達2.4億港元。2人今天（9日）在高等法院承認合共4項販毒罪，分別被判監禁22及23年。法官判刑指，2名被告曾接受高等教育或有一定年紀，並非天真的年輕人，他們肯定知道干犯本案的後果，故依例判監。

兩名被告依次為澳洲籍的Ali Shakir（26歲）和塞爾維亞籍的Pejatovic Aleksandar（41歲）。控罪指他們於2019年4月25日，在馬頭圍一個單位、油麻地一間酒店和尖沙咀，販運合共約250公斤可卡因。案情指，兩人用自己的護照及真名在香港訂住宿後，再用不同的行李篋及背囊，將涉案毒品來回運送到控罪所指的幾個地點。澳洲籍被告來港3天後被捕，塞爾維亞籍被告則在來港後一個多月被捕，期間他曾3次短暫出境到澳門及內地以滿足簽證條件。

涉案的250公斤可卡因中，澳洲籍被告有份販運其中約168公斤。他求情時指自己經歷朋友離世及分手的打擊，情緒低落，一度想結束生命。他原本預備在澳洲加入警隊，後來有朋友叫他去香港接受一份簡單的工作，只需搬運一些貨品，而且工時很短，他便決定第一次海外旅行，選擇來港犯案。塞爾維亞籍被告就有參與其中190公斤可卡因的販運，求情指他是為了約3.12萬港元的酬勞來港犯案，並表示雖有妻兒，但由於家境欠佳，他們沒有機會來港探望自己，對於自己未來一段長時間都不能見到家人感到絕望及後悔。