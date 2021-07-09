「大館」已婚督察宿舍建築結構脆弱　復修方案推倒重來

俗稱「大館」的中區警署建築群，已婚督察宿舍(第四座)近5年前倒塌，復修多年，但最新狀況評估顯示，第四座建築結構較前年脆弱。基於公眾安全考慮，專家團隊認為無法按原先方案進行復修工程。

賽馬會文物保育有限公司表示，在無其他選擇的情況下，終止進行2019年制定的第四座復修方案，並會重新檢視於2016年呈交古諮會的8個復修選項。文物保育專員辦事處、古蹟辦及有關部門現正研究報告內容。至於大館其他場地，均維持正常開放。

第四座是中區警署建築群活化計劃下，最後一幢未完成復修的歷史建築。賽馬會文物保育有限公司在2016至2018年期間，就多項初步的復修建議諮詢了古諮會和其他持份者的意見，並在2018年9月整合為一個復修方案。隨後古諮會在2019年12月備悉復修方案的整體工程計劃。2019年制訂的復修方案建議一系列結構加固措施，如在建築物內部加裝一個鋼筋混凝土的結構框架，以確保第四座修復工程可以安全進行。

但至去年6月至12月，第四座進行復修工程的前期準備工作期間，有監察器檢測到建築物移動的數據，基於安全理由有關工程即時暫停，賽馬會文物保育有限公司隨即通報有關政府部門。在實施了加固措施和經註冊結構工程師確認建築物施工安全，並獲有關部門同意後，前期準備工作才重新啟動。第四座在前期準備工作完成後至現時，再沒有檢測到移動情況，建築物保持穩定狀況。

賽馬會文物保育有限公司以安全為復修工程的前提下，日前委託了一隊由本地及國際工程、保育及具磚砌建築經驗的專家團隊，重新評估第四座的情況。專家團隊經過六個月時間的全面調查，認為第四座復修工程風險較原先方案所預期為高。該公司隨後將有關報告，包括建築物移動的詳細報告，以及結構工程師和磚砌建築專家的技術報告，交予古蹟辦及將副本呈交文物保育專員辦事處，並向文物保育專員辦事處及古蹟辦講解報告內容。