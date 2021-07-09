食環署滅鼠成效差　兩個月捕鼠率僅3%

港府滅鼠無能，雖然進行目標小區滅鼠行動，惟成效欠奉。食物環境衞生署指，小區滅鼠行動已於上月25日結束，分別在6312和22,646個地點放置毒餌及捕鼠器、填堵338個鼠洞，惟收集536隻死鼠及捕獲690隻老鼠，即透過捕鼠器捕獲老鼠率僅得3%。

食環署指，行動期間在出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等，改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，為期8個星期。署方亦加強公眾教育和宣傳，並為私人樓宇的物業管理公司、食肆負責人、街市檔戶及商販等舉辦了137次衞生宣傳推廣活動，向他們提供防治鼠患的知識及技術指導。

此外，食環署亦加強巡查街市、小販和熟食市場、食物業處所等，並針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，加強執法行動。在該8個星期，食環署共進行16,158次巡查，並發出3,613個衞生建議、1,721個口頭警告、3封警告信、496張定額罰款通知書及作出65宗檢控。發言人續指，食環署已於本月5日展開為期10個星期的第2期全港滅鼠運動。