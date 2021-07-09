財會通過撥款304.4億興建啟德新急症醫院　料2025年全面落成

立法會財務委員會今午（9日）通過撥款304.4億港元，在啟德發展區興建新急症醫院，預計2025年全面落成，將提供2,400張住院病床和37間手術室等，日後伊利沙伯醫院大部分服務會遷移到新醫院；以及撥款1.68億港元，興建啟德前跑道及南停機坪發展項目餘下基礎設施。會上有議員要求當局交代伊利沙伯醫院現址的將來規劃，亦有議員促請政府加快新醫院興建進度。另有議員則質疑病床數目增加未必能追得上社會將來需要，又擔心未必有足夠醫生提供服務。

審議期間，醫學界議員陳沛然關注政府對伊利沙伯醫院現址日後的規劃問題，指過去數年亦曾向政府追問，但一直得不到正面回應。醫院管理局總行政經理（基本工程規劃）李育斌回應，指服務遷移到新醫院後會作規劃，現時未有定案，但重建後會提供醫療服務。陳不滿當局回應，質疑現時若不盡早作出規劃，變相會造成多年的拖延。食物及衞生局副局長徐德義補充時，僅強調相關議題需要深思。當局又指，新醫院興建工程無法加快進度，當局期望落成時間不會推遲。

議員田北辰再次關注政府兩個「十年醫院發展計劃」中，病床數目是否趕得上社會實際需要。當局回應指，首個「十年計劃」會增加6,500張病床，第二個「十年計劃」會增加另外9,000張病床。對於田質疑新增病床僅能填補目前欠缺的緩衝病床數目，當局強調，隨住固定病床數量增加，社會對緩衝病床的需求會相應減少，而部分現有醫院亦有重建或改善工程，實際上亦可提供更多緩衝病床。另一議員何君堯則擔心，新醫院落成後，未必有足夠醫生提供服務，變相物無所用。

此外，財委會早前亦以舉手表決形式通過5項撥款申請，分別涉及改建沙田公立學校、在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所相關土地平整及基礎設施工程、西區已婚警務人員宿舍重建計劃、在將軍澳第72區興建消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施，以及在將軍澳、葵涌、紅磡和大角咀興建公園和休憩用地，合計涉款37.38億港元。