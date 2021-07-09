城大調查指港人趨向願意消費　就業信心仍處於低位

香港城市大學昨日公布2021年第二季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果。本季度香港消費者整體指數錄得65.7，較上一季度上升5.3%，按年輕微下降0.8%。對比上一季度，就業、經濟發展、投資股票、購買房屋、生活(消費)狀況5個範疇都錄得升幅，其中就業狀況指數升幅最大，有16.7%，但消費者對物價狀況的信心則大跌21.6%。此外，消費信心指數滿分為200分，但所有範疇的指數都不足78分，顯示港人的消費信心仍處於低位。

六個指數中，港人對生活(消費)狀況方面的整體分指數最高，有77.5，較去年同期下降5.3%，但比上一季度上升1.2%。整體分指數第二高的是經濟發展，錄得69.7，較去年同期上升14.1 %，與上一季相比大幅上升14.4%，反映港人在這範疇信心回升。第三高的是就業，錄得67.8，與去年同期相比大幅上升12.4%，亦較上一季度顯著上升16.7%，是升幅最高的範疇。

另一方面，港人對購買房屋的整體分指數最低，只有55，仍是信心最弱的範疇。比去年同期下降6.3%，較上一季度上升4.4%。而唯一錄得跌幅的是物價情況。港人本季對物價狀況的整體分指數為57.1，較去年同期顯著下降18.5%，較上一季度下降12.6%，反映市民對此範疇的信心有所下降。

城大總結指，指數結果與上個季度相比有所上升，其中以就業狀況和經濟發展這兩方面的信心升幅較大，均超過14%。不過，從絕對數值上看，香港消費者信心仍然處於低水平，特別對未來購買房屋最為擔憂，可能與疫情持續有關。就上述調查，城大於6月1至20日隨機電話訪問了1005位年滿18歲並在本地居住的香港居民。