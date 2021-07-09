渣馬料10月尾舉行　跑手須接種兩劑新冠疫苗

原定於去年2月9日舉辦的「渣打香港馬拉松2020」，兩度因新冠肺炎疫情影響而延期，香港田徑總會及渣馬籌委會今日(9日)表示，已就疫下舉辦渣馬作特別安排，包括減少參賽人數，以及要求跑手及主要工作人員接種新冠疫苗。相關計劃書已交往民政事務總署，正待港府審批及決定能否於今年10月24日舉辦。

香港田徑總會主席關祺表示，是次渣馬將開放18,500個跑手名額，8,000個名額供10公里賽事、6,500個名額供半馬賽事、4,000個名額供全馬賽事。大會將邀請少於20個特邀海外跑手，亦歡迎其他海外跑手參賽，但所有海外跑手均需跟足入境事務處的防疫要求。

渣馬籌委會主席高威林表示，會要求所有參賽跑手在比賽日前14天，完成接種2劑新冠疫苗，疫苗廠牌不限；而大會主要工作人員，例如在起跑區工作的職員亦需打針，相關詳情仍正與港府磋商。

另外，香港田徑總會行政總監伍于豪補充指，為減低比賽時病毒傳播風險，將會安排跑手「流水式」分批起步，以減少起步區同時聚集的人數。此外，是次比賽亦會向參加者額外收取50港元的「防疫費」，用作添置防疫物資。

伍續稱，若是次賽事於比賽日前14天取消，將會退還一半報名費及防疫費予參賽者；如於賽前14天內取消則不會退還。至於比賽能否如期舉辦，最快可能要在本月尾或下月才可得知，但他強調疫情仍存有變數，籌委會及田徑總會將繼續與港府關注疫情走向，並爭取渣馬能如期舉行。